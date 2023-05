Come vedere le password salvate su iPhone? Le opzioni per gestirle

Dopo aver visto come sfruttare al massimo la batteria dell'iPhone, aumentandone l'autonomia, vi sveliamo un'interessante feature presente su tutti gli smartphone di Cupertino, che però potreste non conoscere. Lo sapevate che dal vostro iPhone potete visualizzare tutte le password salvate sul browser e sulle altre app del dispositivo?

Per farlo, come ci spiegano le linee guida ufficiali di Apple, ci sono essenzialmente due metodi. Il primo è quello di accedere alle Impostazioni dello smartphone e di scendere fino a "Password". Aprite quindi il sottomenu "Password", e davanti a voi troverete un elenco di tutte le credenziali salvate sul vostro smartphone, sul browser di Safari e su tutti i dispositivi che utilizzano il vostro account iCloud.

Ovviamente, accedere alle password non sarà così semplice. Non appena aprirete il sottomenu "Password", infatti, vi verrà richiesto di inserire il vostro Face ID o Touch ID, oppure il codice dello smartphone. Dopo aver "sbloccato" la lista delle credenziali memorizzate sull'iPhone, scegliete la password che desiderate leggere e toccatela.

Fatto ciò, vedrete che la password che avete scelto non è ancora visibile. Per renderla visibile e, eventualmente, per copiarla, dovrete inserire nuovamente il vostro Face ID, Touch ID o codice dello smartphone. Fatto ciò, dunque, potrete visualizzare la password (o la passkey) che state cercando, oppure avrete la possibilità di modificarla e di eliminarla, rendendo le modifiche effettive su tutti i device collegati al vostro account iCloud.

L'altro modo è quello di usare Siri per accedere alle password salvate sull'iPhone. Provate dunque a chiedere a Siri "Hey Siri, mostrami le mie password", e vedrete che l'assistente vocale aprirà il sottomenu "Password" delle Impostazioni. Potete anche chiedere a Siri di mostrarvi una password precisa, dicendole per esempio "Hey Siri, mostrami la password di Amazon"!