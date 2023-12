Come vedere le persone che si seguiranno in automatico su Threads?

A dicembre 2023 Threads è arrivata anche in Italia: la popolare piattaforma di microblogging di Meta è ormai una realtà consolidata, anche grazie ai suoi meccanismi di acquisizione di nuovi seguaci.

Per chi non lo sapesse, infatti, Threads è un social legato a doppio filo a Instagram e al suo bacino d'utenza: chi si iscrive dall'altro social di Zuckerberg e soci, infatti, avrà la possibilità di seguire in automatico tutti gli utenti che segue su Instagram, ma lo stesso vale anche al contrario.

Tuttavia, è possibile che per seguire alcuni profili sia necessaria l'approvazione dei titolari. Per questo, tali richieste verranno conservate fino a che non saranno confermate dall'altro utente.

Per sapere quali sono le richieste ancora in attesa di essere valutate, non dovrete fare altro che aprire l'app Threads dal vostro smartphone. A questo punto, spostatevi sul vostro profilo e premete sul numero di Follower che trovate subito sotto al vostro nome e alla vostra Bio.

Una volta dentro questa nuova pagina, selezionate la scheda "In sospeso" dove troverete tutte le vostre richieste. E il gioco è fatto.

Se avete altri dubbi sull'uso della piattaforma, ecco come tenere traccia di tutti i Mi Piace su Threads, un'opzione molto utile per seguire l'andamento dei propri post e interazioni pubbliche.