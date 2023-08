Come vedere il peso di una cartella su Mac? Non è difficile dal Finder

Di default, il Finder di macOS non mostra le dimensioni delle cartelle e ciò potrebbe essere scomodo per molti in quanto non consente di farsi un’idea di quanto occupa ciascuna di questa. Tuttavia, c’è un modo per vedere tali informazioni. Vediamo come.

Ciò che bisogna fare per vedere in maniera semplice ed immediata il peso di una cartella su Mac è aprire il Finder e quindi aprire una cartella in cui sono presenti file e cartelle. A questo punto, tramite il pulsante presente in alto bisogna attivare la visualizzazione sotto forma di Elenco. Noterete che qui non è presente alcuna colonna che mostra le dimensioni delle cartelle, ma si può attivare semplicemente premendo con il tasto destro sull’intestazione delle colonne e quindi facendo click su “Dimensioni”.

A questo punto, sulla tastiera premete Command + J e dal menù contestuale che si aprirà spuntate la casella “Calcola tutte le dimensioni”: sotto la colonna “Dimensioni” vi comparirà il peso della cartella.