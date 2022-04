Come vedere i Mi Piace messi su Instagram su foto e video? I passaggi da seguire

Volete recuperare qualche fotografia o video su Instagram a cui avete messo il Like, ma non sapete come si fa? Ecco la guida che fa al caso vostro: dopo la spiegazione di come trovare gli elementi salvati su Instagram, eccovi i passaggi da seguire per trovare foto e filmati a cui avete messo Mi Piace sul social network di casa Meta.

Gli step necessari sono davvero pochi dato che, fortunatamente, l’interfaccia utente di Instagram è particolarmente intuitiva e gentile anche con chi non ha un buon rapporto con la tecnologia: dopo avere aperto l’applicazione, su Android o iOS che sia, è sufficiente premere sul menu a tre linee in alto a destra e poi, all’interno del menu a comparsa, sulla voce “La tua attività”.

Fatto ciò, la schermata cambierà e mostrerà una nuova serie di voci: tra di esse, quella di nostro interesse è denominata “Interazioni” e, una volta aperta, si presenterà dinanzi ai nostri occhi la voce “Mi piace”. Premendo su di essa, quindi, si aprirà la fatidica videata che ci mostrerà tutte le fotografie e tutti i video a cui abbiamo messo il Like sin dall’apertura dell’account Instagram in utilizzo. L’ordine standard sarà dai contenuti più recenti a quelli meno recenti, ma sarà possibile impostare nuovi filtri e criteri tramite la voce “Ordina e filtra”.

All’interno della sezione “Interazioni” troverete anche le pagine delle impostazioni dedicate ai commenti scritti sotto foto e video, come anche allo storico delle nostre risposte alle storie di altri profili Instagram. Insomma, così facendo avrete una panoramica completa delle vostre interazioni, appunto, sul social network firmato Meta.

Mancano ancora nella sezione in questione i Mi Piace alle Storie lanciati a metà febbraio 2022, anche se, molto probabilmente, si tratta solo di qualche settimana di attesa.