Come vedere i podcast video su Spotify? Attenzione all'opzione

La recente nuova apparizione di Elon Musk da Joe Rogan ha ricordato a molti che su Spotify risulta possibile guardare podcast in video. Tuttavia, esiste un'opzione che potrebbe impedirvi di procedere in questo modo, quindi è bene approfondire rapidamente la questione.

A tal proposito, potreste voler innanzitutto avviare l'applicazione ufficiale di Spotify, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google, premendo poi sull'icona del profilo collocata in alto a sinistra. Dopo aver dunque fatto tap sulla scheda "Impostazioni e privacy", troverete la sezione "Video podcast".

In quest'ultima sono presenti tutte le opzioni del caso in merito a questo formato, tra cui quelle "Scarica solo l'audio" e soprattutto "Ascolta solo l'audio". La descrizione di quest'ultima è "riproduci i video podcast come solo audio in assenza di Wi-Fi", quindi capite bene che, perlomeno quando siete in mobilità, l'attivazione di questa levetta potrebbe impedirvi di prendere visione dei podcast.

Per il resto, al netto del fatto che alcuni podcast impiegano un po' per partire (nel senso che hanno come introduzione un'icona che gira, come avviene per "The Joe Rogan Experience"), nella succitata pagina si legge una nota: "il video non viene trasmesso in streaming quando l'app Spotify è in background". In ogni caso, adesso potete guardare senza problemi la sezione Podcast di Spotify.