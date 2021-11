Come vedere un programma Rai in 4K? Ecco la guida aggiornata

Da qualche anno, Rai 4K è sempre in onda e propone una programmazione molto ricca di contenuti. Tuttavia, in molti continuano a chiedersi come fare per vedere un programma Rai in 4K.

Innanzitutto, dobbiamo partire col fatto che non tutti i programmi sono trasmessi in 4K: ciò vuol dire che non si può semplicemente collegarsi a Rai 1, Rai 2, Rai 3 e simili e tramite la pressione di un pulsante ad hoc, si viene reindirizzati alla variante 4K. Tanto meno esistono Rai 1 4K, Rai 2 4K, Rai 3 4K e simili.

Gli utenti che sono interessati ad uno dei canali 4K innanzitutto dovranno affidarsi alla piattaforma satellitare Tivùsat, dal momento che su digitale terrestre non è possibile agganciare il 4K.

Ovviamente, bisogna anche disporre di un decoder o una cam 4K, come quelle necessarie per agganciare lo standard DVB-S2. A questo punto, dopo l'attivazione della smart card contenuta al suo interno, vi basterà effettuare la ricerca canali e quindi collegarvi al canale 210 per iniziare a seguire la programmazione in 4K.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo anche spiegato come orientare la parabola per Tivùsat: è infatti fondamentale fare in modo che riesca ad agganciare il segnale del satellite 13° EST Hotbird, altrimenti non sarà possibile vedere alcun canale.