Ecco come vedere la prossima spettacolare eclissi solare anulare

Le eclissi solari hanno da sempre affascinato e terrificato gli esseri umani di ogni parte del mondo. Quindi, se vi trovare al di là dell’Atlantico, non potete proprio perdervi lo spettacolare anello di fuoco che sta per infiammare i cieli americani.

Il prossimo 14 ottobre, infatti, avrà luogo una fantastica eclissi solare anulare. Questo fenomeno si verifica quando la luna oscura parzialmente il sole, lasciando però scoperto il bordo esterno della Nostra Stella e creando quindi il suggestivo anello.

Tra tutte le eclissi, quelle anulari sono forse le più belle e iconiche, come testimoniano le spettacolari foto dell’eclissi anulare in Siberia avvenuta lo scorso anno.

Purtroppo, dall’Italia non si potrà godere dello spettacolo che invece sarà visibile agli abitanti del Nord, del Centro e del Sud America. Questa è la prima eclissi di questo tipo visibile negli Stati Uniti dal 2012 e sarà l'ultima fino al 2046. In Europa, invece, dovremo attendere il 2030.

C’è però una piccola consolazione per noi abitanti del Vecchio Continente: la NASA ha infatti pubblicato una nuova mappa online che consente di seguire il percorso del fenomeno cosmico in tempo reale. Inoltre, sono in programma diversi live streaming (come questo della NASA) per osservare in diretta lo spettacolare fenomeno in tutta la sua bellezza.