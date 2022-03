Come vedere la puntata bonus di LOL 2? Attenzione alla novità

Dopo avervi messo a conoscenza del fatto che la valigia che si muove da sola di Virginia Raffaele è legata a prodotti che esistono realmente, torniamo ad approfondire le novità relative alla seconda stagione LOL: Chi ride è fuori, il ben noto show di Amazon Prime Video. Infatti, è ora possibile prendere visione di una puntata bonus di LOL 2.

Non tutti potrebbero essere a conoscenza della questione, quindi è bene approfondire rapidamente il tutto. Ebbene, in seguito alla pubblicazione dei 6 episodi che compongono lo show condotto da Fedez e Frank Matano, alla fine dei quali viene ufficialmente proclamato il comico vincitore e si chiude dunque il cerchio, Amazon ha deciso di rendere disponibile anche un contenuto extra.

Sì, avete capito bene: nonostante lo show sia di fatto disponibile completamente sul servizio Amazon Prime Video da un po' di tempo, alla fine è stato annunciato il lancio di una puntata bonus di LOL 2. Quest'ultima è disponibile da lunedì 7 marzo 2022 e viene proprio indicata come "Episodio 7".

D'altronde, si fa riferimento a circa 30 minuti di inediti momenti esilaranti, che non si sono visti nell'arco dei 6 episodi che hanno portato alla proclamazione del vincitore. Come fare dunque a vedere la puntata bonus dello show numero 1 su Amazon Prime Video in Italia al momento in cui scriviamo? Semplice: se disponete di Prime Video (incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime), tutto ciò che dovete fare è raggiungere la pagina dedicata a LOL 2 e avviare la riproduzione di quello che viene chiamato "Episodio 7".

Insomma, se avete già visto LOL 2 non avrete alcun problema a trovare la puntata bonus: era banalmente giusto mettervi a conoscenza del fatto che, se avete apprezzato la seconda stagione dello show di Amazon Prime Video, ora c'è un nuovo contenuto per voi. Attenzione dunque alla novità, che non tutti potrebbero aver adocchiato, in quanto magari convinti di aver già visto lo show per intero nei giorni precedenti.