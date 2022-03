Come vedere Rai 1 senza decoder? Ecco tutte le soluzioni alternative

A seguito dell’attivazione dello standard MPEG-4 su digitale terrestre, molti utenti lamentano problemi con la visione dei canali Rai. Delle varie soluzioni che consentono di continuare a seguire la programmazione abbiamo a lungo parlato su queste pagina, ma se vi state chiedendo come vedere Rai 1 senza decoder le opzioni sono tante.

La principale, ovviamente, è rappresentata dall’installazione sulla vostra TV dell’applicazione ufficiale della piattaforma proprietaria RaiPlay: è necessario essere muniti di una connessione ad internet. Non è richiesta alcuna registrazione, tanto meno l’inserimento di dati personali per poter accedere alla diretta, mentre per l’on demand si è necessario effettuare il login.

Alternativamente, se la vostra TV non supporta l’installazione di applicazioni, potete semplicemente collegare il PC al TV tramite un cavo HDMI, e quindi sul computer avviare la diretta tramite browser collegandovi al sito ufficiale di RaiPlay, oppure potete acquistare uno dei set top box o dongle come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Chiaramente, su RaiPlay non è disponibile solo Rai 1, ma tutti i programmi dei vari canali della TV di Stato di Viale Mazzini.

Se avete problemi di ricezione col digitale terrestre, invece, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata in cui abbiamo spiegato le possibili ragioni e le soluzioni per risolvere.