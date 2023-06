Come vedere Rai 3 regionale su Smart TV? La novità che va oltre il digitale terrestre

La Rai sta dando il via alla nuova TV digitale ampliando la sua offerta anche mediante metodi di trasmissione che vanno oltre il classico digitale terrestre. A tal proposito, ci sono novità importanti per le versioni regionali di Rai 3.

Infatti, come abbiamo già esplicitato in passato su queste pagine l'offerta Rai si sta completando con l'HbbTV, ovvero mediante trasmissioni ibride tra digitale terrestre e funzionalità smart. In questo processo sono comprese anche le edizioni regionali del canale che usualmente si può trovare al numero 3 del telecomando, cosa che permetterà di vedere in modo smart questi contenuti mediante i televisori connessi a Internet compatibili con HbbTV (da 2.0.1 in poi).

È la giornata del 2 giugno 2023 a segnare un passo in avanti non di poco conto in tal senso, visto che di fatto da ora tutte le edizioni regionali dei TG vengono trasmesse anche mediante questo metodo di trasmissione. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si fa riferimento a trasmissioni in diretta, che possono dunque anche consentire di "andare oltre" alle eventuali problematiche che si potrebbero riscontrare in termini di ricezione del segnale relativo al digitale terrestre in determinate zone.

Come ben potete immaginare, il modo per accedere al tutto è quello di premere il classico pulsante della freccia verso l'alto del telecomando (chiaramente mentre si sta prendendo visione di un canale Rai), accedendo in questo modo al solito servizio Rai TV+, da cui risulta poi possibile selezionare la diretta del TG regionale di proprio interesse (ovviamente quando quest'ultimo è in onda, ma non mancano anche eventualmente le repliche).