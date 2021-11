Come vedere Rai 4K su digitale terrestre? Ecco dov'è attivo

Qualche giorno fa abbiamo spiegato come vedere un programma Rai in 4K tramite Rai 4K su satellite. Ebbene, non tutti sanno che Rai 4K può essere visto anche su digitale terrestre, ma non ovunque.

Secondo la documentazione ufficiale, Rai 4K trasmette in via sperimentale in Valle D'Aosta ed in alcune aree di Torino una versione DVB-T2 del canale UHD.

Se vi trovate in una delle aree in questione, vi basterà agganciare il RAI Mux 5, che è presente solo in Valle D'Aosta e Piemonte e trasmette sulla frequenza UHF 53 in valle D'Aosta dal centro di Gerdaz e sulla frequenza VHF 11 in Piemonte a Torino da Eremo e Monte Capra.

La programmazione è diversa rispetto alla controparte satellitare, che propone una varietà di contenuti appartenenti a diverse categorie. Da qualche anno, inoltre, Rai 4K è sempre in onda a differenza di quanto avveniva in precedenza e le trasmissioni sia su terrestre che satellite avvengono in 4K HDR HLG.

Rai 4K è però è disponibile anche in streaming, sul servizio Rai TV+ di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche giorno fa e che, purtroppo, in Italia è poco conosciuto. Si tratta di una piattaforma legata all'HbbTV, ovvero il servizio ibrido che su digitale terrestre consente di accedere alle funzioni interattive.