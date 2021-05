Come vedere la Rai in 4K? La guida per la finale di Coppa Italia ed Euro 2021

Come abbiamo avuto modo di raccontare, la Rai trasmetterà la finale di Coppa Italia in 4K, ma anche alcuni incontri di Euro 2021, la competizione calcistica continentale che prenderà il via il prossimo 11 Giugno. Ma come si fa per vedere Rai 4K?

Ovviamente, per accedere a Rai 4K è necessario affidarsi alla piattaforma satellitare Tivùsat di cui abbiamo più volte parlato su queste pagine.

Già da qualche anno, Rai 4K è sempre in onda e stasera arricchirà la sua programmazione con la finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, che segnerà il ritorno del pubblico allo stadio.

Rai 4K è disponibile alla posizione 210 di Tivùsat. Se siete in possesso di un decoder o cam certificato Tivùsat, ed un'antenna correttamente orientata, non dovrete fare altro che collegarvi ed il gioco è fatto. Non è necessario effettuare alcuna ricerca canali, tanto meno una nuova risintonizzazione a ridosso del via degli eventi in quanto i decoder e le cam Tivùsat si aggiornano in automatico.

Inoltre, sempre dal fronte della piattaforma satellitare gratuita, di recente Tivùsat ha ampliato l'offerta di sport gratuito con due nuovi canali televisivi, MS Sport TV ed MS Channel che propongono una programmazione molto ampia.

Per tutte le informazioni su cosa si può vedere con Tivùsat, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.