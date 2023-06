Come vedere i Reel a cui si è messo mi piace? È semplice su Instagram

Dopo aver scoperto come vedere tutti gli accessi a Instagram, torniamo a parlare del social network di Meta per scoprirne un altro "segreto": ecco come fare a recuperare tutti i like che abbiamo messo ai nostri video preferiti.

Per scoprire la cronologia dei Mi Piace messi ai Reel su Instagram bastano davvero pochi tap. Per prima cosa, aprite l'applicazione ufficiale di Instagram sul vostro smartphone, andate sul vostro profilo tramite l'icona rotonda in basso a destra con la vostra foto e, una volta dentro, premete in alto a destra l'icona con tre linee orizzontali a "sandwich".

A questo punto vi si aprirà un menu a tendina dal basso: scegliete l'opzione Elementi salvati e troverete ciò che stavate cercando. Se non avete mai creato particolari liste, vi basterà premere su Tutti i post; altrimenti, in questa sezione troverete anche eventuali Raccolte create nel corso del tempo oppure le nuove, fiammanti Raccolte Collaborative create su Instagram con gli amici.

Insomma, come avrete potuto osservare si tratta di un processo davvero semplice e pratico per tenere a portata di mano tutti gli elementi che ci hanno colpito negli anni. Una manna dal cielo, in particolar modo da quando esistono i Reel, che tra le tante cose hanno contribuito enormemente ad aumentare il tempo di permanenza degli utenti sul social network fotografico di Meta.