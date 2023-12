Come vedere l'ultima ricarica su Apple Watch? C'è l'informazione sul tempo trascorso

Visualizzare l’ultima ricarica completata dei dispositivi è particolarmente utile in quanto consente di ottenere qualche informazione aggiuntiva sullo stato della batteria. Anche Apple Watch, analogamente a quanto avviene su iPhone, iPad e Mac, è possibile vedere l’ultima ricarica effettuata.

Il procedimento è molto semplice. Ciò che bisogna fare è aprire l’applicazione Impostazioni direttamente sul vostro Apple Watch o Apple Watch Ultra. A questo punto non dovrete fare altro che scorrere verso il basso e toccare su “Batteria”.

In questo pannello si vedrà la percentuale della batteria a cui è stato caricato l’ultima volta l’orologio e sotto il giorno e l’orario in cui è stato caricato. Apple Watch, oltre alle informazioni testuali, è anche in grado di fornire un piccolo grafico che fornisce dettagli sulla cronologia di ricarica.

Nella documentazione ufficiale di Apple viene spiegato che lo smartwatch deve esser caricato in un’area ben ventilata. Qui bisogna posizionare il caricabatterie o il cavo di caricamento su una superficie piana. Nella confezione diA pple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Series 9 è presente il cavo magnetico di ricarica rapida per Apple Watch con uscita USB-C , ma è anche possibile utilizzare un cavo MagSafe Duo o il dock magnetico, che devono essere acquistati separatamente.

Il colosso di Cupertino evidenzia come per la ricarica rapida sia richiesto un alimentatore di corrente USB-C da 18W o potenza superiore.