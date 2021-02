Come vedere la scheda grafica? Ecco come tenere sotto controllo le performance

Abbiamo imparato l'anatomia e le funzioni principali di una scheda video. In questa guida invece andremo alla scoperta dei principali strumenti gratuiti per riuscire a monitorare le prestazioni e lo stato di salute della nostra GPU.

Il metodo più semplice ed efficace per tenere sott'occhio le performance della nostra GPU consiste senza dubbio nell'utilizzo dello strumento Gestione attività, o Task Manager, di Windows 10.

Tramite questo strumento, nella tab Prestazioni, avremo infatti la possibilità di osservare diversi parametri che possono aiutarci nella comprensione dello stato di salute del nostro hardware. Guardando in particolare alla GPU, Task Manager ci permette di monitorare la temperatura, le percentuali di utilizzo e la quantità di RAM video disponibile, sia dedicata che condivisa.

Per aprire lo strumento Gestione attività di Windows è sufficiente effettuare una ricerca globale, oppure utilizzare la tradizionale combinazione di tasti Ctrl + Alt + Canc o ancora premere col tasto destro del mouse su un punto libero della barra delle applicazioni di Windows.

Per quanto comodo però, il tool integrato di Windows 10 non consente di accedere a una serie di informazioni essenziali per regolare la propria GPU. In questo ci viene incontro MSI Afterburner.

Lo strumento per la gestione delle schede video di MSI ci consente di monitorare anche la frequenza in tempo reale, oltre a poter effettuare delle sottili variazioni nel clock della GPU e della RAM video.

La funzione più famosa e utile di MSI Afterburner è senza dubbio l'on-screen-display, un piccolo box in sovraimpressione che ci permette di monitorare dei parametri di nostra scelta anche in game. Per avvalersi di questa feature è necessario installare al fianco di Afterburner il tool RivaTuner Statistics Server, incluso all'interno dello stesso pacchetto di installazione.

Una volta avviati gli strumenti, dalle impostazioni di Afterburner sarà possibile selezionare le opzioni che si desidera monitorare in gioco, mentre su RivaTuner sarà possibile deciderne l'aspetto e la posizione.

Se il vostro scopo è quello di migliorare le performance in gioco, allora vi consigliamo anche di dare un'occhiata alle mosse più rapide ed efficaci per riuscire ad aumentare gli FPS.