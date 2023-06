Come vedere lo schermo dell'iPhone su PC? Bastano pochi clic

Dopo avervi spiegato come collegare l'iPhone al PC grazie all'app Phone Link di Windows 11, cerchiamo ora di approfondire la questione della connessione video tra gli smartphone Apple e i desktop Windows. Per esempio, lo sapevate che è possibile effettuare il mirroring dello schermo dell'iPhone sul PC?

I metodi per connettere l'iPhone al PC e usare quest'ultimo per il mirroring dello schermo dello smartphone sono diversi. Il più semplice passa per l'utilizzo delle feature di AirPlay su iPhone. Dopo aver collegato il PC e l'iPhone alla stessa rete Wi-Fi, andate sul sito web di AirServer e scaricate il programma. Fatto ciò, installate AirServer sul vostro PC. Dall'iPhone, accedete al Centro di Controllo e cliccate sul pulsante "Duplica Schermo". Nell'elenco dei device compatibili con AirPlay troverete il vostro PC: connettetevi e potrete usare lo schermo del vostro laptop o desktop per proiettare il display dell'iPhone!

Un altro metodo piuttosto semplice per il mirroring dello schermo dell'iPhone su PC è quello che si basa sull'uso di applicazioni di terze parti, come iMyFone MirrorTo. Il funzionamento è molto semplice e simile a quello di AirServer: vi basterà infatti scaricare MirrorTo e installarlo sul PC, per poi connettervi alla medesima rete Wi-Fi dell'iPhone. Fatto ciò, dovrete di nuovo aprire il Centro di Controllo dello smartphone e cliccare su "Duplica Schermo": tra i dispositivi compatibili, dovreste trovare il device "MirrorTo". Connettetevi a quest'ultimo e il mirroring del display del vostro iPhone sul PC partirà senza problemi.

Sempre utilizzando MirrorTo, potrete anche effettuare il mirroring dell'iPhone connesso via USB al PC, senza dunque passare per la rete Wi-Fi. Si tratta di un'ottima soluzione per quando vi trovate fuori casa e non avete accesso ad una rete stabile e sicura. Inoltre, MirrorTo permette il mirroring di qualsiasi dispositivo, presentando delle utili impostazioni anche per i device Android, sia che si tratti di smartphone sia che stiate cercando di condividere lo schermo del tablet.