Come si fa a vedere lo schermo dell'iPhone sulla TV? Non è difficile

Se nella giornata di ieri abbiamo spiegato su queste pagine come disattivare la condivisione NFC su iPhone, quest’oggi ci soffermiamo su un altro aspetto dell’esperienza utente offerta da iOS e dagli smartphone della società di Cupertino: la riproduzione dello schermo di iPhone su TV.

Come molti sapranno, iPhone consente di fare ciò ma ad alcune condizioni. Infatti, per poter accedere a questa funzionalità è necessario disporre:

Una Apple TV o

Una smart tv compatibile con AirPlay o

Un Mac.

Il procedimento è davvero molto semplice: ciò che dovete fare per riprodurre un video da iPhone alla TV è semplicemente aprirlo nell’applicazione Foto, e quindi durante la riproduzione far tap sull’icona presente in alto a sinistra con il rettangolo e la freccia che va verso l’alto. A questo punto l’applicazione Foto mostrerà tutti i dispositivi compatibili su cui è possibile effettuare lo streaming, ed il gioco è fatto.

Se volete duplicare l’iPhone sul Mac o su una TV, dopo aver verificato di rispettare i requisiti di cui sopra, dovrete aprire il centro di controllo su iPhone e quindi fare tap sull’icona con i due rettangoli uno davanti all’altro: a questo punto selezionate il Mac o la TV ed il gioco è fatto.