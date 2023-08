Come vedere i secondi con l'orologio di iPhone? Non è complesso

Dopo avervi insegnato come inserire un orologio digitale sulla home dell'iPhone, vi sveliamo oggi un altro trucchetto dell'app Orologio di iOS che in pochi conosceranno: tutti sono a conoscenza del fatto che l'orologio dei Melafonini permette di vedere ore e minuti, ma lo sapete che esso può essere impostato per mostrare anche i secondi?

Se vi volete "accontentare" di un orologio analogico con la lancetta dei secondi, non dovrete fare nulla di troppo complicato: su iPhone, infatti vi basterà inserire nella homepage il widget di dimensioni 2x2 dell'app Orologio, che mostrerà un grande quadrante analogico con le lancette di ore, minuti e anche secondi. Facile, no?

Ancor più semplice, invece, è guardare l'icona dell'app Orologio su iOS, che mostra in piccole dimensioni lo stesso quadrante presente anche sul widget, con tanto di lancetta dei secondi. Purtroppo, lo stesso non vale per l'app dell'orologio sul launchpad dei Mac e Macbook, che invece presenta solo le lancette di ore e minuti. Per la verità, l'unico modo per vedere i secondi tramite l'app Orologio su Mac è quello di aprire l'app stessa e andare nel menu "Ore Locali", dove troverete l'orologio della località in cui vi trovate con tanto di lancetta dei secondi.

Mettiamo però che gli orologi analogici non vi piacciano e che desideriate un orologio digitale che indica anche i secondi sul vostro iPhone. In questo caso, l'app di sistema di iOS non fa al caso vostro. Al contrario, dovrete rivolgervi ad un'app terze parti come FlipClock, che funziona sia su iPhone che su iPad e Mac. Questa app contiene una grande varietà di widget personalizzabili con orologi di varie forme e dimensioni.

Inserendo uno dei molteplici widget di FlipClock sulla schermata Home del vostro iPhone, dunque, potrete visualizzare un orologio digitale preciso al secondo (o, addirittura, al millisecondo!) senza dover utilizzare l'app Orologio e i suoi quadranti analogici. Ciascun widget può poi essere personalizzato per includere altre informazioni, come la data, il giorno della settimana o persino alcuni avvisi o frasi motivazionali.