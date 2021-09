Come vedere la Serie A senza DAZN? Ecco le alternative

A partire da quest'anno, tutta la Serie A sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma di streaming che ha portato a casa anche i diritti televisivi per la Serie B. Ma quali alternative ci sono per vedere alcune partite della Serie A?

Partiamo col dire che non c'è un metodo per guardare tutte le 380 partite del nostro campionato calcistico senza DAZN. Tuttavia, in soccorso può arrivare Sky.

La pay tv ha infatti rilevato il pacchetto 2 del bando d'assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio. Ciò vuol dire che fino al 2024 su Sky, sottoscrivendo il pacchetto Sky Calcio, sarà possibile seguire tre partite della Serie A.

Allo stato attuale il bundle con Sky TV e Sky Calcio ha un costo di 14,90 Euro al mese, con costo di attivazione di 9 Euro al posto di 99 Euro, mentre dall'1 Ottobre 2021 in poi il canone mensile passerà a 19,90 Euro.

In alternativa, si può anche sottoscrivere il Pass Sport di Now TV, il servizio OTT di Sky, che ha un costo di 14,99 Euro e dà diritto ad accedere in streaming tutta la programmazione di Sky Calcio, senza vincoli.

Per tutte le informazioni su quali partite della Serie A trasmetterà Sky nel prossimo triennio, vi rimandiamo al nostro approfondimento.