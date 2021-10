Come vedere serie TV in streaming gratis? Arriva l'italiana Serially

Il business dello streaming è particolarmente combattuto: da fuori, sembra quasi impossibile inserirsi tra colossi come Netflix, Amazon e Disney. Eppure, qualcuno dall'Italia ha deciso di provarci. Per attirare l'attenzione degli utenti, si è deciso di offrire serie TV in streaming gratuito.

Sì, avete capito bene: è nata una nuova piattaforma streaming che trova le sue radici nel nostro Paese. Infatti, dall'intuizione degli imprenditori Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, nonché dal lavoro della startup iXMedia, è nata Serially, quella che in un comunicato stampa arrivato sulle nostre scrivanie viene descritta come "la prima piattaforma italiana totalmente dedicata a Serie TV inedite visibili in streaming a costo zero".

Da notare la parola "inedite": sì, si fa riferimento a serie TV internazionali mai viste in Italia, che vengono ora doppiate o localizzate per il pubblico nostrano. In questo contesto, si fa riferimento a "voci note a livello nazionale e doppiatori di consolidata esperienza". In ogni caso, il catalogo di Serially al lancio, ovvero al 14 ottobre 2021, dispone di 13 titoli, che includono la miniserie Him, la comedy inglese Brassic e la serie TV spagnola Si fueras tú. In parole povere, la volontà è quella di portare anche in Italia produzioni che hanno riscontrato un certo successo all'estero e che da noi non sono ancora molto conosciute. In questo contesto, entro la fine del 2021 si arriverà a 23 titoli disponibili, quindi il catalogo è in espansione.

Per il resto, se vi state chiedendo quale sia il modello di business di Serially, ovviamente il servizio punta sulla presenza di spot pubblicitari. Se volete dare un'occhiata al tutto, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Serially (bisogna registrarsi). La pubblicazione dell'applicazione per Android e iOS è prevista per fine ottobre 2021 e in futuro il servizio sarà accessibile anche da Smart TV.