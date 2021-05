Come vedere Sky in 4K HDR? Compatibilità e costi del pacchetto

Già da qualche anno Sky ha introdotto nel proprio listino la possibilità di sottoscrivere le offerte in 4K HDR. Tuttavia ci sono delle precisazioni da fare in quanto se il 4K di Sky è compatibile con tutti i televisori che supportano la risoluzione, il discorso è diverso per l'HDR.

Partiamo col dire che il 4K HDR di Sky è compatibile solo per i clienti Sky satellite con Sky HD attivo. Per quanto riguarda l'HDR, invece, è necessario disporre di un TV compatibile con il formato HLG: la maggior parte dei TV 4K HDR di ultima generazione è perfettamente in grado di supportare tale formato, e la pay tv di Comcast evidenzia che nel manuale di istruzioni è presente l'indicazione sull'eventuale compatibilità o meno.

Una volta che vi siete accertati che il vostro TV sia in grado di supportare il 4K HDR di Sky, non dovrete fare altro che accendere il decoder, quindi cliccare sul tasto Home, spostarvi nel menù Impostazioni, quindi in Configura, scegliere il pannello Audio e Video e selezionare il formato "2160p 4K HDR". Se il TV non è compatibile, invece, dovrete scegliere "2160p 4K".

Per tutti i dettagli sui prezzi delle offerte vi rimandiamo al nostro articolo contenente tutti i dettagli sulle nuove offerte Sky Open e Sky Smart.