Come vedere SKY con digitale terrestre? Ecco la procedura

Ormai tutti sapranno che Sky non è più una pay tv disponibile solo su satellite ed accessibile tramite parabola. Da qualche anno, infatti, è possibile accedere all'offerta della televisione a pagamento di Comcast anche su digitale terrestre, senza la necessità di avere una parabola.

Questo è possibile dopo l'addio di Mediaset Premium. Ma come si fa per accedere all'offerta?

Innanzitutto bisogna chiamare il call center di Sky per accordarsi con il contratto e l'invio della smart card. Consigliamo però prima di verificare la copertura di Sky su DTT direttamente tramite il sito dedicato.

Una volta ricevuta la tessera a casa, è necessario inserirla nel decoder o nel modulo CAM, che devono essere abilitati alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre. A questo punto bisogna collegarsi al canale Sky Atlantic, al numero 456, per ricevere il comando attivazione.

Tenendo la TV accesa e collegata su 456, basta chiamare il numero 02 91 71 71 e seguire le istruzioni della voce guida per attivare la tessera. La procedura richiede davvero pochi minuti ed al termine si potrà iniziare subito la visione.

Qualora si dovesse ricevere come messaggio "segnale criptato" o "tessera non attiva", vi rimandiamo alla guida di Sky che spiega come riattivare i diritti di visione della tua tessera Sky sul digitale terrestre.

Ovviamente, in caso di problemi, il nostro consiglio è possibile contattare sempre l'assistenza Sky.