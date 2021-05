Come vedere Sky in due camere diverse? Come farlo con lo stesso abbonamento

Come vedere Sky in due camere diverse? E' una domanda che a tutti sarà capitato di farsi, dal momento che la pay tv non consente di spostare la stessa smart card tra decoder. Coloro che ci hanno provato saranno sicuramente incappati nel messaggio d'errore "smart card non associata". Come risolvere, quindi?

Sky mette a disposizione degli abbonati il servizio Sky Multiscreen, che consente di guardare Sky in piena libertà sulla seconda TV, ma anche su smartphone, tablet e PC dal momento che include anche il servizio Sky Go Plus (che può essere utilizzato solo su un dispositivo alla volta).

Multiscreen, nello specifico, garantisce la visione di canali e programmi differenti in contemporanea su più TV. Se ad esempio in sala qualcuno sta seguendo un film, in camera da letto si potrà vedere la partita o qualsiasi altro contenuto presente nell'abbonamento.

Coloro che hanno My Sky HD sull'abbonamento principale, potranno accedere a Sky Multiscreen in alta definizione, mentre Sky On Demand sarà disponibile solo su My Sky HD o Sky Q Platinum.

E' possibile richiedere anche il servizio Multiscreen Wireless attivando Sky Q Platinum, mentre Sky Multiscreen non è disponibile nè per Sky Q Black, tanto meno per Sky Q senza parabola. Tutti i dettagli su Sky Multiscreen sono disponibili nelle faq dedicate.