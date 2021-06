Come vedere Sky senza parabola? Ecco i requisiti e caratteristiche

Qualche giorno fa abbiamo discusso su queste pagine delle nuove offerte di Sky e dei prezzi disponibili grazie alle nuove sottoscrizioni Sky Smart e Sky Open. Quest'oggi invece ci soffermiamo su un altro aspetto: come vedere Sky senza parabola.

La pay tv di Comcast consente di sottoscrivere l'abbonamento a Sky Q senza parabola, che richiede una connessione in fibra FTTH o FTTC attiva. I requisiti sono diversi.

Innanzitutto, tale offerta è fruibile solo con una serie di operatori che rispettano questi requisiti. Sky evidenzia comunque che in caso di connessione tramite WiFi, è necessario disporre di un router dual band (2,4 GHz - 5 GHz), sebbene il consiglio (che ci sentiamo di condividere) è comunque quello di affidarvi ad un cavo Ethernet.

Sky Q via fibra, comunque, rappresenta il metodo più semplice per accedere a Sky: dopo la sottoscrizione del contratto si riceverà a casa il decoder Sky Q Black e la smart card da collegare alla rete per attivarlo in pochi minuti.

I canali sono 118, visibili però solo in SD ed HD: via fibra non è infatti supportato il 4K. Per quanto riguarda la composizione dei canali, invece, quelli visibili variano a seconda del pacchetto scelto: l'abbonamento si può comporre come avviene con Sky Smart e Sky Open agli stessi prezzi. Non è ovviamente compatibile Sky Q Platinum come decoder