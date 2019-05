Come si fa a vedere quanti soldi ha speso su Facebook un partito?

È tempo di elezioni europee, e Facebook ha messo a disposizione una piattaforma che permette di vedere quanti soldi ha speso ogni pagina in contenuti pubblicitari di carattere politico. Quanto hanno speso su Facebook i partiti italiani? E come si fa a controllare?

Lo scandalo Cambridge Analytica ha cambiato radicalmente il modo in cui si fa pubblicità sui social, e questo vale soprattutto per i partititi e i comitati politici, che ora sono sottoposti a rigidi obblighi di trasparenza. Su Facebook è stata creata una pagina che permette di monitorare quanto i partiti politici (e le altre pagine) hanno speso in pubblicità sulla piattaforma. La pagina Ads Library mostra anche tutti gli annunci passati e ancora attivi.

Così Facebook descrive il servizio:

"Libreria inserzioni fornisce trasparenza sulle inserzioni offrendo una raccolta completa in cui si possono cercare tutte le inserzioni attualmente attive sui prodotti di Facebook. Libreria inserzioni può essere consultata da tutti, comprese le persone che non dispongono di un account Facebook. Puoi accedere a tutte le inserzioni attive, anche a quelle che potrebbero non esserti state mostrate perché non facevi parte del pubblico desiderato dall'inserzionista."

Se cerchiamo Più Europa, ad esempio, scopriamo che il partito ha speso 2549€ in annunci pubblicitari su Facebook da marzo del 2019 al 18 maggio, mentre negli ultimi sette giorni ha speso appena 879€. Non moltissimo, contando che siamo in piena campagna elettorale per le europee.

Cambiamo partito: Forza Italia, gli euro salgono a 6775, e 1285€ sono stati spesi per pubblicizzare post solamente nell'ultima settimana. Storia diversa se cerchiamo la pagina di Silvio Berlusconi, il per il leader il budget complessivo arriva a 73.091€, 16.469€ spesi negli ultimi sette giorni.

Discorso ancora più interessante per la Lega, con zero post sponsorizzati (!) da quando esiste la libreria. Tutto sulla pagina di Salvini, che da marzo ad oggi ha speso 89.325€ in inserzioni, 40.914€ solamente negli ultimi sette giorni.

Potete controllare voi stessi a questo link.

Leggi anche di perché diversi gruppi hanno cambiato la loro privacy la scorsa settimana.