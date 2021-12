Come vedere lo Spotify Wrapped 2021? Come scoprire la musica che avete ascoltato di più

Puntuale come ogni anno, anche nel 2021 torna lo Spotify Wrapped, il sistema che permette di scoprire quali canzoni si è ascoltato di più dal proprio profilo negli ultimi 12 mesi. Il funzionamento è praticamente identico a quello dello scorso anno.

Il procedimento è estremamente facile sia da applicazione che da computer. E' ovviamente fondamentale aver effettuato il login con il proprio account Spotify che si è utilizzato durante il 2021 per ascoltare la musica.

Dall'applicazione, vi basterà cliccare sul pulsante "Scopri la musica che hai ascoltato nel 2021": il client provvederà a mostrare una serie di slide in stile Instagram che indicheranno gli artisti ascoltati di più e le canzoni che vi hanno accompagnato durante questi 365 giorni. E' anche possibile condividere le slide sotto forma di Storia di Instagram per lanciare la sfida ai vostri amici e confrontare i gusti musicali di ognuno.

Spotify ha anche predisposto una pagina del Wrapped 2021 accessibile anche da PC che permette di essere reindirizzati direttamente all'applicazione.

Come indicato direttamente nel comunicato stampa e post pubblicato sul blog ufficiale, lo Spotify Wrapped anche nel 2021 è progettato per essere condiviso e per sfidare gli amici: non è un caso infatti che tra le statistiche mostrate siano presenti anche quelle relative ai minuti di musica riprodotta.

Nel 2021 Spotify dà spazio anche ai podcast, un comparto su cui l'applicazione ha scommesso molto e su cui ha puntato massicciamente.

Sempre di recente, Spotify ha lanciato anche in Italia la funzione per visualizzare i testi dei brani.