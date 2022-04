Come vedere la prima stagione di MTV Spit con Marracash? C'è una novità

Nel marzo 2012 (essenzialmente 10 anni fa), su MTV partiva la prima stagione di MTV Spit condotta da Marracash. Per gli amanti del rap e del freestyle, si trattava di un programma che risultava intrigante seguire, anche se per il momento sono state realizzate "solamente" tre stagioni (l'ultima risale al 2014). Tuttavia, a sorpresa, c'è una novità.

Non fraintendeteci: per il momento non è stato annunciato alcun ritorno del programma, ma un comunicato stampa ufficiale di MTV del 15 aprile 2022 ha svelato la pubblicazione di alcuni contenuti legati a MTV Spit sul canale YouTube ufficiale di MTV Italia. Questo chiaramente per festeggiare i 10 anni passati dalla prima Stagione.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto reso disponibile per gli appassionati, al momento in cui scriviamo sono stati pubblicati su YouTube i primi due episodi (e si presume che ne verranno pubblicati altri a breve). Rivedere oggi J-Ax, Mastafive, Niccolò Agliardi e l'ospite di turno (chi ha detto Morgan?) giudicare le battle di freestyle con partecipanti Fred De Palma, Ensi, Rancore e altri fa un certo effetto, ma siamo sicuri che agli appassionati del genere farà piacere.

Chissà a questo punto se verranno pubblicate in questo modo anche le altre due Stagioni, dato che sarebbe interessante poter vedere in streaming in modo ufficiale e mediante la comodità offerta da YouTube le performance dell'epoca di noti rapper come Shade e Nerone.