Come vedere le Storie Instagram in anonimo? Alcune possibilità

Le Storie di Instagram rappresentano uno dei sistemi di comunicazione più utilizzati sulla piattaforma di Mark Zuckerberg, ed hanno ottenuto un riscontro importante sin dal loro debutto. In molti però si chiedono come fare per visualizzarle in anonimo.

La visualizzazione in anonimo delle storie permette di evitare che il proprio nome finisca nella lista di quelli che le hanno viste, ma come si fa?

Al di la delle app e siti di terze parti, che sconsigliamo di utilizzare in quanto potrebbero chiedere i dati dei vostri account Instagram rubandoveli, è possibile utilizzare il trucchetto della modalità aereo.

Ciò che dovete fare è aprire Instagram ed aggiornare il feed. Se la storia che volete visualizzare è una delle prime che compare in alto, allora vi basterà attivare la modalità aereo del vostro smartphone e quindi aprirla. Una volta visualizzata la storia, chiudete completamente l’app (su iPhone non lasciatela attiva in background, ma fate swipe verso l’alto e chiudetela) e quindi riconnettetevi alla rete.

Chiaramente, nel caso dei profili pubblici potete anche affidarvi a siti di terze parti che sono stati riportati dai colleghi di Slashgear, che consiglia di affidarvi anche al “vecchio sistema” della creazione di un profilo secondario sotto mentite spoglie. Ma ne vale davvero la pena?