Come vedere il Super Bowl 2020 gratis ed in streaming. Orari ed informazioni

Nella notte tra il 2 e 3 Febbraio andrà in onda la 54esima edizione di Super Bowl, la finale del campionato di NFL che vedrà contrapposti i campioni della NFC, i San Francisco 49ers, e quelli dell'American Football Conference, i Kansas City Chiefs. L'evento è da sempre uno dei più visti dell'anno, ma ecco come seguirlo.

Il via è fissato alle 00:40 (italiane) del 3 Febbraio 2020, e già sappiamo che nell'Halftime Show si esibiranno Jennifer Lopez e Shakira.

La partita potrà essere vista in esclusiva in streaming sulla piattaforma DAZN, che ha acquistato tutti i diritti per le partite di NFL. Chiaramente sarà a disposizione anche di coloro che hanno sottoscritto l'offerta con Sky, su DAZN1 via satellite alla posizione 209. Per gli appassionati che non avranno modo di seguirlo dal vivo, il giorno dopo potrà essere visto anche on demand.

Trattandosi di un evento di rilievo, però, anche Mediaset si è attrezzata per trasmetterlo. La finale infatti sarà trasmessa anche sul Canale 20 del digitale terrestre e Tivùsat ed al 151 su Sky. La televisione di Cologno Monzese, inoltre, trasmetterà alle 18:28 di Lunedì 3 Febbraio gli highlights della partita.

Appuntamento quindi all'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, per uno degli appuntamenti sportivi clou dell'anno.