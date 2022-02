Come vedere il Super Bowl 2022 con Eminem e Dr. Dre in streaming? Molto semplice

Se seguite un po' quanto accade oltreoceano, sarete sicuramente a conoscenza del fatto che siamo entrati nel "momento clou" per quel che riguarda l'ambito sportivo. Infatti, è tutto pronto per l'edizione 2022 del Super Bowl, ovvero la finale della National Football League (NFL), ergo la lega professionistica statunitense di football americano.

Il Super Bowl non è però solamente il più grande evento sportivo degli USA, ma anche uno show a trecentosessanta gradi. Pensate che persino gli annunci pubblicitari che vanno in onda in questo contesto, pagati ovviamente profumatamente dalle aziende, spesso riescono a fare notizia. Per intenderci, Meta ha già anticipato il suo spot per il visore VR Quest 2, attirando particolarmente l'attenzione grazie all'animatronica. Inoltre, a fine primo tempo ci sarà un'esibizione di Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

Insomma, la finale della NFL rappresenta di fatto un grande evento adatto anche a coloro che non sono propriamente amanti dello sport in questione. Lo show inizierà alle ore 00:30 italiane del 14 febbraio 2022, ovvero nella notte seguente la pubblicazione di questa notizia. Dove si potrà vedere in streaming in Italia in modo gratuito? Ebbene, la questione è più semplice del previsto.

Infatti, non tutti potrebbero saperlo, ma, come confermato dalla sezione Guida TV del portale ufficiale della Rai, a partire dalle ore 00:15 del 14 febbraio 2022 andrà in onda su Rai 1 proprio la 56esima edizione del Super Bowl, che vedrà schierati in campo Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. Questo significa che con ogni probabilità basterà collegarsi al sito Web ufficiale della Rai per vedere l'evento in streaming mediante RaiPlay. Insomma, prendere visione del grande show dall'Italia non sarà poi così difficile per gli interessati, grazie a una Rai che sta cercando di diventare più "moderna" (in ogni caso, in alternativa, gli spettatori possono semplicemente accendere il televisore e sintonizzarsi su Rai 1, magari selezionando Rai 1 HD per una maggiore qualità).