Come vedere la Supercoppa Europea Chelsea-Villareal su Prime Video? Ecco il link

Ci siamo, mancano sempre meno ore al debutto del calcio su Prime Video in Italia, che rappresenta il primo importante banco di prova in vista della trasmissione della Champions League nel nostro paese.

Per effettuare la visione, che ricordiamolo è gratuita per tutti gli abbonati Prime in Italia, vi basterà collegarvi a questo indirizzo e quindi premere il pulsante Play.

La diretta partirà alle ore 20:30 di oggi, mercoledì 11 Luglio, quando Giulia Mizzoni con Gianfranco Zola, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese, ci accompagneranno nella marcia d'avvicinamento della sfida del Windsor Park di Belfast. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, che commenteranno in italiano la sfida tra il Chelsea vincente della Champions League ed il Villareal vincente dell'Europa League.

Amazon, in risposta alle domande frequenti (qui trovate la lista completa della faq di Prime Video), sottolinea che "gli eventi in diretta sono supportati nei browser web e su più di 650 dispositivi connessi tramite l’app Prime Video, fra cui console videogiochi compatibili (PS3, PS4, Xbox One), decoder e lettori multimediali (come Google Chromecast, Roku e Apple TV), smart TV, lettori Blu-ray, tablet e telefoni cellulari con iOS o Android. Anche i dispositivi Amazon come Fire TV e tablet Fire supportano lo streaming di eventi sportivi in diretta".

In caso di problemi è possibile chiedere assistenza alla chat o telefonicamente.