Come vedere la temperatura della CPU su Windows 11? Ecco un paio di programmi

Torniamo a parlare di computer e nello specifico di monitoraggio delle nostre macchine. Se qualche tempo fa vi abbiamo suggerito qualche software per controllare le temperature del PC, potrebbe tornarvi utile un aggiornamento, andando a rivedere quali sono le app più gettonate.

La prima per semplicità e leggerezza rimane sempre OpenHardwareMonitor, che consente di controllare in un colpo d'occhio le caratteristiche del PC. È un software completamente gratuito e consente di monitorare i parametri principali in tempo reale, registrando anche minime e massime della sessione corrente.

Se non vi bastano le informazioni fornite da questo strumento, potreste voler considerare HWInfo, una suite decisamente più completa e che, oltre a offrire una serie quasi infinita di voci, consente anche una più profonda personalizzazione dei dati mostrati, comunicando in maniera soddisfacente anche con il sistema on-screen di RivaTunerSS e Afterburner.

Se il primo programma non richiede praticamente nessuna accortezza, dopo l'installazione del secondo occorre aprire HWInfo64 e spuntare "Sensors only" nella finestrella di benvenuto prima di premere "Run" per avviarlo.

Si tratta di un software particolarmente utile e in grado di inviare le informazioni raccolte ad altri sistemi di monitoraggio come ad esempio suite di gestione per schermi esterni o display aggiuntivi di tastiere e altre periferiche (un esempio? Ecco la nostra recensione di Asus ROG Azoth)