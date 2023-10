Come vedere il testo delle canzoni live? C'è YouTube Music

Mentre si discute in merito all'era IA di YouTube, vale la pena tornare a fare riferimento su queste pagine alla popolare piattaforma di Google. Infatti, quest'ultima, più precisamente YouTube Music, potrebbe tornarvi utile se siete alla ricerca di metodi per vedere rapidamente il testo delle canzoni live.

Se, infatti, siete rimasti ai cosiddetti "lyric video", potrebbe in realtà interessarvi sapere che gli odierni servizi di streaming musicale consentono di vedere scorrere a schermo il testo del brano in riproduzione, consentendo al contempo di risparmiare in termini di traffico dati (in quanto non c'è di mezzo un contenuto video).

Le prime avvisaglie dell'arrivo dei testi delle canzoni su YouTube Music risalgono a fine 2022, quindi si fa riferimento a una possibilità di tutto sommato recente introduzione. Proprio per questo motivo, soprattutto se disponete di uno smartphone Android in cui potrebbe già esserci l'applicazione YouTube Music preinstallata, potreste voler provare ad avviare quest'ultima.

Una volta dunque scelto il profilo YouTube da utilizzare (cosa che va fatta solamente al primo avvio), vi basterà selezionare il brano di vostro interesse, così da avviarne la riproduzione mediante streaming. Dopodiché, non dovete fare altro che spostarvi nella scheda "TESTO" per poter vedere scorrere il testo mentre il brano coinvolto prosegue. Tra l'altro, risulta interessante notare che eventualmente è possibile tornare indietro o andare avanti nella riproduzione facendo tap sulla frase che si vuole sentire. Insomma, capite bene che può trattarsi di una funzione interessante sotto vari punti di vista.