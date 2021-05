Come fare per vedere Tivùsat? Ecco come accedere alla piattaforma satellitare gratuita

Di Tivùsat abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. La piattaforma satellitare gratuita negli ultimi tempi ha registrato un incremento della popolarità grazie all'incremento dell'offerta di canali, che è cresciuta in maniera importante. Ma come si fa per vedere Tivùsat?

Per accedere a Tivùsat è necessario avere una parabola satellitare orientata sul satellite Eutelsat Hotbird 13° EST. In passato vi abbiamo anche spiegato come si fa per orientare la parabola per Tivùsat e vi rimandiamo alla guida in questione per ottenere tutte le informazioni sull'installazione ed orientamento.

Ovviamente, oltre alla parabola è necessario disporre anche di un dispositivo certificato Tivùsat che possa decodificare il segnale e trasmetterlo sulla TV. In passato abbiamo riportato anche i vari modelli di decoder certificati Tivùsat che possono essere acquistati sulle varie piattaforme di vendita online, oltre che le CAM disponibili sul mercato e che possono semplicemente essere agganciate dietro alle TV compatibili.

All'interno dei decoder e CAM troverete anche una smart card che deve essere abilitata telefonicamente, secondo la procedura presente all'interno della confezione. Ad attivazione completata, sarete in grado di accedere all'intera programmazione di Tivùsat, composta dai canali classici come quelli generalisti di Mediaset e Rai, ma anche da alcuni network che propongono contenuti interessanti anche alla massima qualità del 4K Ultra HD.