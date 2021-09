Come vedere Tivùsat con parabola? Tutte le informazioni necessarie

Dopo aver esposto la lista dei canali Tivùsat, oggi ci soffermiamo su un altro aspetto della piattaforma satellitare: l'installazione e l'accesso attraverso la parabola.

Coloro che sono già disposti di un impianto satellitare come quello di Sky, infatti, potranno collegare uno dei decoder certificati Tivùsat al televisore. In alternativa, è necessario effettuare l'installazione dell'impianto con la relativa parabola e la posa dei cavi che poi andranno collegati dietro allo stesso decoder.

Dopo aver installato la parabola o sul balcone o sul tetto, o aver effettuato la connessione all'impianto condominiale esistente, bisognerà accertarsi che questa sia orientata su Hotbird 13° EST.

Se non siete molto pratici, Tivùsat sul proprio sito propone un tool che permette di cercare gli installatori certificati Tivùsat più vicini per prenotare un appuntamento e concordare il tutto. In alternativa, sullo shop ufficiale Tivùsat sono disponibili dei kit d'installazione facili comprensivi di tutto ciò che si necessita per accedere alla piattaforma: parabola, decoder HD con smart card inclusa e cavi.

Ovviamente il decoder non è obbligatorio: si può anche scegliere la via delle CAM, che sono disponibili in vendita presso i rivenditori autorizzati insieme alle smart card, ma il consiglio è comunque di accertarvi che il vostro televisore sia compatibile, altrimenti c'è il rischio di spendere soldi inutilmente.