Come vedere i tracker su iPhone? Ecco come controllare i permessi di tracciamento

Anche se iOS 17 ha delle funzioni anti-tracker piuttosto estese, gli utenti più attenti alla propria privacy online potrebbero voler tener sotto controllo i permessi di tracciamento forniti alle app installate sul loro iPhone. Fortunatamente, la procedura per visualizzarli è semplice e intuitiva.

Come spiega una FAQ di Apple, infatti, il controllo dei permessi di tracciamento su iPhone può essere eseguito direttamente dalle Impostazioni dello smartphone. Dopo aver aperto l'app Impostazioni, dovrete scendere fino a "Privacy e Sicurezza" e poi fino a "Tracciamento". Qui, troverete un elenco di tutte le app che hanno chiesto l'autorizzazione al tracciamento. Per ciascuna app, sempre da questo elenco, potrete facilmente concedere o rimuovere l'autorizzazione con un tocco.

Sempre da questa pagina, inoltre, potrete impedire il tracciamento per tutte le app, disattivando l'opzione "Richiesta tracciamento attività": non solo i software non vi tracceranno più, ma non richiederanno nemmeno l'autorizzazione per farlo in futuro. Sfortunatamente, però, la stessa procedura non può essere effettuata per i siti web consultati tramite Safari o altri browser.

Un'altra FAQ di Apple, comunque, aggiunge che ci sono delle limitazioni alle impostazioni di tracciamento degli utenti di iOS. Per esempio, gli account per bambini al di sotto dei 18 anni, gli ID Apple gestiti da aziende e istituzioni o i profili con particolari configurazioni non possono disabilitare di default tutte le richieste di tracking, dal momento che devono essere i gestori a cui è collegato l'account ad eseguire la modifica. Analoga limitazione vale per i profili Apple creati da meno di tre giorni, per i quali la feature deve essere attivata solo in un secondo momento.