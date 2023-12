Come vedere tutte le transazioni Amazon? Ecco i passaggi

Dopo aver approfondito la possibilità di pagare su Amazon in contanti, scendiamo nel dettaglio di un'altra opportunità relativa al popolare store e-commerce di cui potreste non essere a conoscenza. Infatti, al giorno d'oggi il mondo Amazon include parecchi servizi, quindi potrebbe tornarvi utile sapere come controllare tutte le transazioni.

A tal proposito, che si tratti di acquisti di beni fisici oppure di pagamenti effettuati ad Amazon per servizi digitali che vanno al di fuori dello store e-commerce, potrebbe interessarvi sapere che è possibile controllare tutto direttamente da Web. Più precisamente, il punto di partenza è il portale ufficiale di Amazon, da cui risulta poi possibile, passando il mouse sopra alla voce "Ciao, accedi" presente in alto a destra, premere sul pulsante "Accedi" per effettuare il login.

Una volta eseguito quest'ultimo, potrebbe dunque interessarvi passare il mouse sopra alla voce "Account e liste" collocata in alto a destra, premendo poi sulla voce "Il mio account". Così facendo, infatti, potrete gestire a livello generale il vostro profilo, facendo dunque clic sul riquadro "I miei pagamenti".

Dopodiché, vi basterà selezionare la voce "Transazioni", collocata in alto a fianco di quella "Portafogli", per accedere a tutti gli ordini del caso. Per il resto, potreste voler chiaramente dare un'occhiata, sempre a partire da "Il mio account", alla sezione "I miei ordini", visto che in quest'ultima possono essere messi in evidenza anche gli acquisti digitali (e dalle opzioni potete eventualmente gestire le sottoscrizioni). Al netto di questo, se riscontrate la presenza di transazioni su cui avete dubbi, potreste voler dare un'occhiata alle linee guida di Amazon sugli addebiti non riconosciuti.