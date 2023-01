Come vedere quanto tempo si trascorre su Facebook? È molto facile

Un numero sempre più elevato di persone trascorre troppo tempo sui social network, complici gli eccellenti algoritmi che ci catturano con un contenuto dopo l’altro. È vero che i social allontanano la noia ma, ad un certo punto, ci si rende conto che è meglio monitorare le ore passate su Facebook o su altre applicazioni. Come si fa?

In passato il calcolo del tempo vissuto immersi nelle schermate di PC, tablet e smartphone era nascosto agli utenti poiché, in fin dei conti, il “benessere digitale” non rientrava tra le priorità delle aziende. Negli ultimi anni il tema è diventato d’interesse per molti utenti, volenterosi di trascorrere più tempo con i propri cari, con gli amici o comunque in altri contesti al fine di staccarsi dai dispositivi. Se quindi avete paura di essere dipendenti dai social network, ecco come vedere quanto tempo passate su Facebook.

All’interno della piattaforma di casa Meta si trova già una funzionalità dedicata, accessibile aprendo l’applicazione e premendo l’icona del proprio profilo in alto a destra. Dopodiché, bisogna scorrere in basso fino a quando non si raggiunge la scheda “Impostazioni e privacy”, nella quale si trova la voce “Tempo trascorso su Facebook”.

Aprendola si accederà a una nuova schermata che non consente soltanto di vedere il tempo passato sul social della grande F, ma anche di gestire il tempo trascorso in maniera consapevole, attivando la modalità “Notifiche disattivate” per evitare distrazioni e inserendo persino un promemoria giornaliero per ricordarci di aprire Facebook solo per una quantità precisa di minuti.

Nella scheda di visualizzazione del tempo trascorso quotidianamente si accede poi alla media settimanale e alla suddivisione giorno-notte, precisando in quali momenti della giornata si sta di più tra i post di Facebook. Così facendo, finalmente potrete farvi una chiara idea della distrazione causata dai social network.

A proposito di Facebook, la crittografia end-to-end sta arrivando su Messenger.