Come faccio a vedere la tv senza antenna? Ecco come farlo gratis

Vedere la TV senza antenna è possibile? Si, e non è nemmeno tanto difficile, se seguite la nostra guida. Dopo avervi spiegato come direzionare l’antenna per il digitale terrestre, oggi ci soffermiamo sull’opposto.

Partiamo dal presupposto che per vedere la TV senza antenna avrete bisogno di una cosa: la connessione ad internet.

Se non siete provvisti di una smart tv, in vostro soccorso possono arrivare i numerosi dongle disponibili sul mercato, mentre se non riuscite a soddisfare nessuno di questi due requisiti, vi consigliamo di chiudere la notizia.

Sugli store sono disponibili varie applicazioni che permettono di vedere i principali canali generalisti tramite applicazione, senza la necessità di montare un’antenna o un ripetitori.

Se volete soffermarvi sulla programmazione Mediaset, è disponibile gratuitamente l’app Mediaset Play che dietro la registrazione a costo zero consente non solo di accedere ai numerosi contenuti on demand del Biscione, ma anche di seguire la programmazione in diretta di tutti i canali, tra cui Italia 1, Canale 5 e Rete 4.

Per la Rai, invece, dallo scorso anno può essere scaricata l’app RaiPlay: anche in questo caso il download è completamente gratuito e richiede la registrazione. L’offerta è variegata ed include anche un catalogo on demand molto ricco.

Per Sky, invece, c’è Sky Go che però viene dato solo agli abbonati.