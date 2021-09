Come vedere se la TV è compatibile con Tivùsat? Bastano pochi click

La piattaforma satellitare Tivùsat è disponibile da tempo e con il passare del tempo sono sempre più gli utenti che si affidano ai decoder o le am del popolare marchio per accedere alla TV. Ma come verificare se la propria TV è compatibile con Tivùsat?

Se state per acquistare un nuovo TV e volete essere certi che questo includa già il sintonizzatore satellitare integrato, dovete accertarvi che rientri in una delle seguenti categorie:

TV certificato lativù 4K

TV certificato lativù

TV certificato Tivùsat 4K Ultra HD

TV certificato Tivùsat HD Ready

Attraverso il sito web di Tivùsat, comunque, tramite un apposito tool è possibile consultare la lista dei TV certificati Tivùsat.

Il nostro consiglio, comunque, è di affidarvi ai bollini lativù per identificare in maniera semplice ed immediata i TV compatibili o meno e per riconoscere le caratteristiche direttamente sulla confezione o tramite gli adesivi.

Ricordiamo che dal 1 Ottobre un canale Mediaset passerà al DVB-S2 e sarà visibile solo in alta definizione su satellite. Il Biscione già dallo scorso Luglio aveva dato il via alla transizione che si concluderà evidentemente il prossimo anno con il passaggio definitvo all'HD di Canale 5, che sarà l'ultimo a salutare la SD in quanto si tratta della rete generalista più seguita. Rete 4 invece è stato il primo network.