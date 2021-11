Come vedere la TV senza il decoder per il digitale terrestre? La soluzione è gratuita

In Italia il mondo televisivo è ancora particolarmente attivo e seguito, nonostante l'ormai ampia diffusione delle connessioni a Internet e degli importanti numeri fatti registrare da piattaforme come YouTube e Netflix. In questo contesto, alcuni utenti potrebbero avere l'esigenza di guardare i canali TV senza decoder (o senza televisore).

In questo contesto, dovete sapere che nel corso degli ultimi anni un po' tutte le principali emittenti televisive nostrane si sono "adeguate ai tempi". Infatti, i "player" più importanti del mercato hanno abbracciato il mondo dello streaming e dell'on demand.

Questo significa che al giorno d'oggi non è più nemmeno necessario disporre di un decoder o di un televisore per prendere visione, sia in diretta che "in differita", dei contenuti trasmessi dal mondo televisivo italiano. Tra l'altro, al netto della presenza di qualche pubblicità ed eventualmente di una registrazione da effettuare qua e là, tutto ciò è quasi sempre possibile in modo totalmente gratuito.

Basta dunque avere a disposizione una connessione a Internet mediamente "prestante" per poter usufruire dei contenuti legati ai principali canali italiani presenti sul digitale terrestre. Per farvi degli esempi concreti, il portale ufficiale di RaiPlay permette di prendere visione di miriadi di contenuti on demand, nonché delle dirette dei canali TV di "mamma" Rai.

C'è poi il sito Web Mediaset Play, che permette di guardare in diretta Rete 4, Canale 5, Italia 1 e gli altri canali appartenenti al gruppo del Biscione, così come di prendere visione di alcuni programmi andati in onda in precedenza. Per canali come NOVE, DMAX, K2 e simili, bisogna invece fare riferimento al portale di Discovery+.

Insomma, chiaramente quelli effettuati in questa sede sono solamente alcuni esempi e bisogna pur sempre collegarsi al giusto sito Web (quindi la "navigazione" non è esattamente comoda quanto premere un pulsante sul telecomando), ma risultava interessante analizzare il fatto che il mondo televisivo italiano sta cambiando e ora punta sempre di più anche sul Web. Probabilmente qualcuno tra di voi già lo sapeva, ma altri potevano essere rimasti ai tempi, non troppo lontani, in cui la TV italiana sembrava non volerne sapere di Internet.