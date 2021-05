Come vedere la tv digitale terrestre senza l'antenna di casa?

La tv è sempre più digitale, e non tutti sapranno che non è per forza necessario disporre di un impianto ed un'antenna per poter accedere al digitale terrestre. Sono sempre più infatti i metodi che consentono di accedere ai propri canali preferiti senza antenna.

Il nostro consiglio è, se non disponete di una smart tv, di affidarvi ad uno dei dongle che vi abbiamo consigliato tempo fa: basta semplicemente agganciarli all'ingresso HDMI ed USB del vostro televisore ed il gioco è fatto, avrete a disposizione un nuovo modo per poter guardare la TV senza antenna, ma solo utilizzando la vostre connessione ad internet.

A questo punto potrete scegliere tra un'ampia gamma di applicazioni, a seconda delle vostre esigenze.

Se siete interessati ai canali Rai, l'applicazione Raiplay permette anche di accedere alle dirette di tutti i network della televisione di Stato, in maniera completamente gratuita ma previa registrazione. Lo stesso vale per Mediaset con Mediaset Play Infinity che include due sezioni: una gratis per le dirette delle reti generaliste, ed una a pagamento dove sarà trasmessa anche la Champions League.

E' disponibile anche DPlay per i canali del network in questione, e propone anche una sezione on demand.

Se volete sapere cosa usare al posto dell'antenna, vi rimandiamo al nostro approfondimento di qualche mese fa.

Sono disponibili, in alternativa, anche dei decoder per il digitale terrestre DVB-T2 USB.