Come vedere la TV gratis su Android? Le migliori app tutte italiane

Dopo aver approfondito un servizio gratuito interessante per vedere i canali TV online, torniamo ad analizzare le nuove possibilità legate al mondo televisivo italiano. Questa volta, ci soffermiamo sulle migliori app gratuite per Android.

Infatti, qualcuno tra di voi potrebbe essere rimasto ai (non troppo lontani) tempi in cui i canali televisivi nostrani sembravano un po' "scettici" relativamente alle possibilità offerte dalle tecnologie odierne. Tuttavia, il mondo cambia e per fortuna è possibile tornare sui propri passi. Ebbene, come abbiamo già approfondito anche nell'analisi dei principali portali gratuiti per vedere i canali TV, al giorno d'oggi il mondo televisivo italiano ha abbracciato l'online con insistenza.

Per intenderci, essenzialmente tutte le principali emittenti permettono ora di visualizzare i canali TV in streaming, chiaramente grazie a una connessione a Internet attiva, anche mediante un'apposita applicazione per Android. È il caso, ad esempio, della Rai, che tramite l'applicazione RaiPlay permette di accedere a canali televisivi come Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in diretta, nonché a svariati contenuti on demand.

C'è poi Mediaset, che mette invece a disposizione l'app Mediaset Infinity (anche in questo caso ci sono sia dirette che contenuti on demand). Se fin qui probabilmente si tratta di due soluzioni ben conosciute, probabilmente non tutti sono invece a conoscenza dell'esistenza dell'app Pluto TV, che permette di guardare canali televisivi che vanno oltre a quelli del classico digitale terrestre.

Esiste poi anche un software che può fungere da "riassunto" per trovare un po' tutto: ci riferiamo all'app Tvdream, che si prefigge l'obiettivo di "indirizzare" l'utente verso essenzialmente tutti i canali TV disponibili mediante il Web.

Se state invece cercando serie TV gratuite, ricordiamo che è disponibile l'app di Serially, servizio di streaming italiano che il 25 dicembre 2021 aggiungerà al suo catalogo anche Beowulf: Return to the Shieldlands. Per il resto, chiaramente, da dispositivi mobili è possibile sfruttare i vari servizi anche direttamente tramite browser, quindi siamo sicuri che non avrete troppi problemi nel trovare soluzioni interessanti.