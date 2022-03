Come vedere TV locali online? La rivoluzione avviene anche dal basso

In questo nuovo appuntamento, dopo aver scoperto come comandare la TV con il telecomando del decoder, andiamo ad analizzare la situazione a livello locale con alcune emittenti che, oltre allo switch-off, hanno messo a disposizione del pubblico anche dei canali lineari in streaming.

In Italia sono davvero tantissimi i canali, anche locali e regionali, che trasmettono sull'etere gratuitamente e con accesso illimitato a tutti gli utenti che desiderano seguire l'informazione e l'intrattenimento delle proprie zone senza bisogno del digitale terrestre.

Tuttavia, sarebbe davvero troppo lungo e dispersivo elencarli tutti. Questo i ragazzi di TVdream lo sanno molto bene. Per questo motivo, hanno creato una piattaforma ad hoc su cui trovare le proprie emittenti preferite, suddivise e catalogate per regione. Ce ne sono di ogni zona d'Italia, dalla Puglia alla Valle d'Aosta. Tutte quelle che trasmettono online, o quasi, sono presenti all'interno di questo sito web, fruibile anche da smartphone Android e iOS, grazie all'applicazione presente sul Play Store e sull'App Store di Apple.

Ci sono, poi, dei raccoglitori più specifici, come Mediapason, che raccoglie le TV in streaming più seguite della Lombardia. Oppure, ancora, SpazioTv, che come TVdream propone una raccolta delle principali emittenti locali sparse sul territorio nazionale, il tutto in maniera completamente gratuita, legale e senza pubblicità.