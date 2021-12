Come vedere la TV online gratis? Ecco un poco conosciuto servizio con tanti canali

Dopo aver approfondito le soluzioni più note per vedere i principali canali TV senza decoder, è giunto il momento di fare un passo oltre per quel che concerne le possibilità gratuite offerte dal mondo del Web. Infatti, c'è un servizio semisconosciuto che include parecchi canali.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, dovete sapere che a fine ottobre 2021 è sbarcato in Italia Pluto TV, servizio di streaming gratuito legato a ViacomCBS. In parole povere, a fronte di qualche pubblicità, è possibile accedere a un vasto numero di canali televisivi in diretta. Per intenderci, c'è proprio un palinsesto orario: probabilmente il metodo migliore che avete per comprendere al meglio cosa intendiamo è quello di collegarvi al portale ufficiale di Pluto TV.

Quest'ultimo infatti presenta sin da subito la possibilità di prendere visione di vari canali, senza nemmeno doversi registrare. In ogni caso, la piattaforma offre svariate proposte atipiche rispetto a quelle che si possono trovare sul digitale terrestre: ad esempio, c'è un canale dedicato unicamente a "Il banco dei pugni", così come non mancano canali chiamati semplicemente "Film azione" e "Film romantici". Da notare inoltre la presenza di IGN e di canali specifici legati a Super (che ricordiamo è un canale televisivo edito proprio da ViacomCBS).

Insomma, si tratta sicuramente di un modo differente per guardare i canali televisivi online (nonostante chiaramente le proposte siano diverse rispetto a quelle del classico digitale terrestre). In ogni caso, per completezza d'informazione, dovete sapere che Pluto TV ospita anche contenuti on demand. In parole povere, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al servizio, in modo da andare oltre ai classici portali ufficiali di Rai e simili. Tra l'altro, Pluto TV è appena arrivato anche su Google TV.