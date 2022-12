Come vedere il Twitch Recap 2022? Ecco come fare anche senza e-mail

Signore e signori, è di nuovo quel momento dell'anno. Non c'è infatti solamente il Recap 2022 di PlayStation ad attendere i videogiocatori (e in generale gli appassionati del mondo tech) in questo dicembre, dato che è iniziato il rilascio del Twitch Recap 2022.

A tal proposito, nella giornata del 13 dicembre 2022, come confermato tramite il blog ufficiale di Twitch , è iniziato il rollout del riassunto legato alla nota piattaforma viola. Possiamo confermarvi che il tutto è relativo anche all'Italia, come potete vedere mediante lo screenshot presente in calce alla notizia.

Solitamente in questo casi c'è sempre un po' di "confusione" su come vedere il proprio riassunto, dato che non tutti gli utenti lo "ricevono" subito (in virtù di un arrivo graduale delle comunicazioni). Ebbene, Twitch sta inviando e-mail agli utenti, che in Italia hanno come oggetto una frase come "Il tuo Riepilogo di Twitch 2022". La questione principale è dunque quella di controllare l'indirizzo e-mail associato all'account Twitch, compresa la scheda "Promozioni" (in cui finiscono spesso queste comunicazioni).

In ogni caso, coloro che hanno ricevuto la comunicazione possono premere sul pulsante "Il tuo Riepilogo di Twitch" per dare un'occhiata al recap mediante il portale ufficiale twitch.tv.

Va detto però che quest'anno c'è una novità: potete infatti collegarvi direttamente tramite il sito Web ufficiale del Twitch Recap 2022, ovviamente effettuando l'accesso col vostro account, per vedere il tutto (anche senza aver ricevuto la comunicazione). I dati rimarranno disponibili fino a metà gennaio 2023.