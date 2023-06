Come vedere l'uso di CPU e GPU su Windows 11? Sono tornati i widget

Con Windows 11, la casa di Redmond sta davvero facendo sul serio in termini di progressivo miglioramento dell'esperienza utente, migliorando giorno dopo giorno la grafica e le funzionalità del suo sistema operativo desktop.

È il caso dei nuovi aggiornamenti alla Gestione Attività di Windows, che è diventata ancora più completa, ma anche dei tanto chiacchierati widget, che tornano su un sistema desktop di Microsoft dopo anni in cui i quadratoni animati del design Metro avevano preso il sopravvento.

Tra i widget disponibili ce ne sono davvero tanti, tra cui il Meteo, le foto, il mercato azionario e le ultime partite di calcio. Li potete trovare espandendo la finestra laterale tramite il tasto Meteo, situato nella barra delle applicazioni, nell'angolo in basso a sinistra.

Scorrendo con il cursore sull'icona del meteo si espanderà la schermata con il feed delle notizie di Bing, ora arricchito appunto tramite i widget. In alto a sinistra troverete anche la scritta "Widget", accompagnata dal tasto "+". Se lo premete, verrete catapultati sullo store ufficiale in cui sono presenti tanti add-on gratuiti o a pagamento.

Inoltre, se avete seguito gli ultimi aggiornamenti sperimentali di Microsoft, saprete già dei widget CPU e GPU per Windows 11, che potrete ottenere semplicemente scaricando la nuova app Dev Home (Anteprima) gratuitamente.

Oltre alle prestazioni di CPU e GPU troverete anche widget per lo stato della rete e per le memorie di sistema, anche se al momento non sono ancora perfettamente affidabili.