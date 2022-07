Come vedere i vostri vecchi commenti su YouTube? Ecco il trucco

Funzionalità come quelle relative ai ricordi di Facebook spesso ci fanno comprendere quanto siamo cambiati nel corso degli anni. A tal proposito, vi siete mai chiesti se è possibile prendere visione in modo semplice dei vecchi commenti che avete lasciato su YouTube? Se la risposta è affermativa, abbiamo un "trucco" che fa per voi.

Ebbene, come riportato anche da iDownloadBlog, la procedura consiste nel passare per la versione desktop del portale di YouTube. Infatti, al contrario di quanto avviene nell'applicazione ufficiale per dispositivi mobili, il sito Web consente di accedere rapidamente a una cronologia relativa non solamente a video e ricerche, bensì anche ai commenti lasciati tramite il profilo con cui è stato eseguito l'accesso.

In parole povere, il primo passo è collegarvi al portale ufficiale di YouTube da PC (o "forzare" la visualizzazione desktop da dispositivi mobili, ad esempio tramite Google Chrome su Android basta digitare "m.youtube.com" nella barra degli URL, così da evitare di avviare l'app, premendo poi sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra e selezionando la voce "Sito desktop").

Dopodiché, una volta che avrete eseguito l'accesso col vostro account Google, premete sul tasto "Cronologia", che si trova a sinistra, selezionando in seguito l'opzione "Commenti", che troverete a destra. Così facendo, accederete a una pagina in cui potrete leggere tutti i commenti che avete lasciato su YouTube, compresi quelli relativi a diversi anni fa: momento imbarazzo assicurato.

In ogni caso, in realtà esiste un metodo per dare un'occhiata ai commenti anche partendo dall'app ufficiale di YouTube, anche se può risultare un po' più "scomodo". Infatti, una volta avviata l'app e selezionato eventualmente il giusto profilo YouTube, dovrete premere sull'icona dell'account che si trova in alto a destra e selezionare la voce "I tuoi dati su YouTube".

Successivamente, risulta necessario scorrere verso il basso la pagina e fare tap sull'opzione "Altro", in modo da far comparire a schermo il numero di commenti lasciati col profilo coinvolto. Premendo su quest'ultima opzione si verrà poi reindirizzati al browser, ma potrebbe poi essere comunque necessario forzare la visualizzazione desktop per riuscire effettivamente a vedere la cronologia dei commenti.