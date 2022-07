Come si fa a vedere le vecchie bio su Instagram? Una chicca poco nota

Dopo aver visto come fissare i post su Instagram per comporre dei veri e propri mosaici con le nostre foto, torniamo a parlare della nota piattaforma social per mostrarvi un'altra curiosità che forse non conoscevate.

In particolare, parliamo della possibilità di "tornare indietro nel tempo" e recuperare le nostre vecchie bio, qualunque sia il vostro scopo, a partire dalla volontà di fare un tuffo nel vostro stesso passato social.

Ma andiamo al sodo: è assolutamente possibile recuperare queste informazioni semplicemente effettuando il download delle vostre informazioni dall'app di Instagram. Per farlo, aprire l'app e andare nel proprio profilo. Da qui, espandere il menu laterale ed entrare nelle Impostazioni. Una volta dentro, cercare la voce Sicurezza e successivamente Download dei Dati.

Infine, vi basterà scegliere il formato HTML e completare la procedura che vi porterà al download di un archivio ZIP da estrarre.

Per visualizzare le vecchie bio, sarà sufficiente estrarre l'archivio utilizzando una comune app per navigare tra le risorse, aprire la cartella creata e poi entrare nella sottocartella account_information. In questa directory troverete il file profile_changes che, una volta aperto con un lettore di testo, mostrerà tutti i cambiamenti di stato alla voce "Profile Bio Text".

Insomma, un bel modo per tornare indietro nel viale dei ricordi. Se siete curiosi di scoprire qualche altro segreto del social targato Meta, ecco perché i messaggi di Instagram sono neri, ma anche come risolvere il problema!