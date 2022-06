Come vedere le vecchie Storie caricate sul profilo Instagram?

Dopo avere visto come eliminare la cache su Instagram per liberare lo spazio d’archiviazione sul proprio smartphone, torniamo sul social network di casa Meta per spiegare rapidamente come vedere le vecchie storie caricate sul profilo sin dalla sua creazione. Non preoccupatevi, i passaggi da seguire sono davvero pochi!

L’approccio è identico su Android e iPhone: è sufficiente aprire Instagram, premere sull’icona del proprio profilo in basso a destra e poi sul menu a tre linee orizzontali – detto altrimenti hamburger – così da aprire il menu pop-up e accedere alla voce Archivio. In questo modo, potrete vedere in primis lo storico delle Storie pubblicate dalle prime alle ultime, compresi i Ricordi, ovverosia le Storie caricate nella stessa giornata ma diversi anni prima. Peraltro, esse potranno essere condivise nuovamente per celebrare tale momento e proporlo ancora una volta ai propri follower.

In alternativa, le Storie vecchie potranno essere visualizzate nel formato del calendario: sulla barra collocata in alto potrete infatti selezionare l’icona di mezzo cosicché Instagram vi mostri i mesi singoli con delle icone circolari in prossimità delle date in cui avete pubblicato almeno una Storia. Se invece volete vedere l’archivio dei Post o dei contenuti in diretta vi basterà premere sulla voce “Archivio delle storie”.

